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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon jurborski, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 546 m² w Smolniki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 546 m²
Smolniki, Litwa
Powierzchnia 546 m²
Piętro 2
PRODUKCJA, PRZECHOWYWANIE, ADMINISTRACJA MSTL., JURBARKO R. SAV. Maltesers - miasto w gmini…
$68,463
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Capital
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