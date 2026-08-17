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Mieszkania na sprzedaż w rejon jurborski, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
W cichym mieście Erzukas, na placu parkowym, z widokiem na kościół św. Jerzego, 2 CAMBAREIS …
$13,912
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/5
CENTRUM URBARKAS W PRZESTRZENI 4 PRZYCZYN - REZYDENCJA W Jurbarkas znajduje się 4 pokojowe …
$73,036
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/4
Nowe apartamenty budowlane w Šilalė - "Šilalė tiltas" kompleks apartamentowy Szukasz nowocze…
$127,878
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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Parametry nieruchomości w rejon jurborski, Litwa

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