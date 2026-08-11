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Domy na sprzedaż w starostwo Janiszki, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Vidugiris, Litwa
Dom
Vidugiris, Litwa
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane YELLOW z 2.31 ha nitki w średnim wyścigu ESTER! _ _ _ _ _ _ _ Duża, schludna, pr…
$40,800
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Dom w Giriniai, Litwa
Dom
Giriniai, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowa budowlana zagroda z dużą działką 0,53 ha ziemi otoczony przez naturę, Molėtai r. saw. •…
$149,101
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Agencja
Capital
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Dom w Janiszki, Litwa
Dom
Janiszki, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedane Return Household w przyszłości, VILNIUS G. Household in road, Netoli the guide! PU…
$11,593
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Parametry nieruchomości w starostwo Janiszki, Litwa

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