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Domy na sprzedaż w starostwo miejskie Janów na Wilią, Litwa

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Janów nad Wilią
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4 obiekty total found
Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOKACJA ROLNICTWA Z POSTĘPOWANIEM HODOWLI, ROCK SEN. WRITTEN KM. * Kaunas…
$17,969
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Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ RÓŻNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W CENTRUM JONVA Z MANDARDĄ, PIERWSZĄ I OBSZARĄ RODZINĄ…
$287,897
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Agencja
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Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
A + klasy przestronny dom na sprzedaż na Liberty Street w Jonavie! Dom znajduje się w mieśc…
$289,274
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Agencja
Capital
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Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne A + + klasy, 107 m ² jednopiętrowe domy z ~ 5- 8 bar działki w projekcie "Moja Sz…
$286,232
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Parametry nieruchomości w starostwo miejskie Janów na Wilią, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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