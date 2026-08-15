Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo ignalińskie
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo ignalińskie, Litwa

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 073 m² w Strygajliszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 073 m²
Strygajliszki, Litwa
Powierzchnia 1 073 m²
Production building complex Ignalinos r., Duktų k. ZASADY: • dostęp asfaltowy; • Duży obsza…
$90,035
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się