Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo ignalińskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo ignalińskie, Litwa

;
2 obiekty total found
Dom w Poszwagino, Litwa
Dom
Poszwagino, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Niepowtarzalny dom jest sprzedawany po całym lesie. 1,9 ha działki zarejestrowano 4 budynki.…
$28,983
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Mielniki, Litwa
Dom
Mielniki, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
OPIS Ignalina jest krajem, słynnym z wielu jezior, lasów, turystyki i spokojnej rekreacji w…
$42,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo ignalińskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się