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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gudeliu seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Gudele, Litwa
Dom
Gudele, Litwa
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 2
Gudelius Manor Building jest sprzedany.. Budynek wymaga naprawy. W pobliżu budynku powstała …
$11,593
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Gudeliu seniunija, Litwa

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