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Domy na sprzedaż w gmina Giełwany, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Mikalajunai, Litwa
Dom
Mikalajunai, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 część sprzedanego domu (124,93 m kw.). Cena 1…
$13,989
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w gmina Giełwany, Litwa

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