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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Giełwany, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Giełwany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giełwany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. został sprzedany odnowiony 65,76 m kw. 3-pokojowe mieszkanie. ZA…
$82,454
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Agencja
Capital
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Dom w Mikalajunai, Litwa
Dom
Mikalajunai, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 część sprzedanego domu (124,93 m kw.). Cena 1…
$13,989
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w gmina Giełwany, Litwa

Tanie
Luksusowe
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