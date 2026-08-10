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Domy na sprzedaż w starostwo podmiejskie Godlewo, Litwa

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6 obiektów total found
Dom w Ireniskiai, Litwa
Dom
Ireniskiai, Litwa
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie 4 krwawych dźwięków dla jednego lokalu, jednego HARVEST, Komunikacji Miesto. Handl…
$247,243
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Capital
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNUS SPRZEDAŻY A + + KLASY KOLOROWANE 132 KV.M. NAMAS ALEKSOTE Jeden dom ma 5-7 ares zi…
$288,667
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Agencja
Capital
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Dom w Janucie II, Litwa
Dom
Janucie II, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
INSTALACJA JAKOŚCI SALI KLASY ENERGII W CENIE BIAŁYCH I BYŁYCH TECHNIKÓW! = = = = = = = = = …
$410,238
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Capital
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Naugardyszki, Litwa
Dom
Naugardyszki, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
WYSTĄPIONY DO DOMU UZYSKAJĄCY UZUPEŁNIENIA Z SKIN 19,24 GRUDZIEŃ OGÓLNE: > Adres: Garliavos …
$288,667
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Agencja
Capital
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Dom w Seniava, Litwa
Dom
Seniava, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasa A + + sprzedawana w przytulnym bloku LOWER INSTALLATED COTAGE, 103 m ², z 3.2 bar dzia…
$324,695
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Capital
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Dom w Tełajcie, Litwa
Dom
Tełajcie, Litwa
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOKACIA! Twój dom gospodarstwa domowego środowiska!!! TERAZY …
$576,648
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo podmiejskie Godlewo, Litwa

z garażem
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