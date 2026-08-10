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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Erzvilko seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Kartupiai, Litwa
Dom
Kartupiai, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Libiškiai - wieś w gminie Jurbarkas, w pobliżu drogi 198 Jurbarkas- Scouts, 10 mil na północ…
$162,302
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Agencja
Capital
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Dom w Erzwiłki, Litwa
Dom
Erzwiłki, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Yurbarko Raja, Hucky Miestly, Alterny Given 1 Augage with MANARDA NAM! {C: $aaccff} Tłumacz…
$20,514
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Erzvilko seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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