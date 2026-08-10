Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo andrzejowskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo andrzejowskie, Litwa

;
1 obiekt total found
Dom w Pyktiske, Litwa
Dom
Pyktiske, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Litwa, dystrykt Klaipėda, gmina Endriejavas, ulica Liepų 26. Gospodarstwo na sprzedaż. Ziemi…
$27,719
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo andrzejowskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się