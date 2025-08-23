Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo duksztyńskie
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w starostwo duksztyńskie, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Brynkiszki, Litwa
Dom
Brynkiszki, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YAUKUS 4 CASTLE SODO HOUSEHOLD W BRICKS! To wspaniałe miejsce dla tych, którzy szuk…
$226,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo duksztyńskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się