Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo duksztyńskie
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo duksztyńskie, Litwa

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 297 m² w Europa, Litwa
Nieruchomości komercyjne 297 m²
Europa, Litwa
Powierzchnia 297 m²
Piętro 1
Budynek o powierzchni 297 m2. m jest sprzedawana w dzielnicy Wilno, w europejskiej wsi. OPI…
$34,779
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się