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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo duksztyńskie, Litwa

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domy
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8 obiektów total found
Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dom Valley Street 21 jest połączeniem no…
$405,756
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$405,756
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Agencja
Capital
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$405,756
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Agencja
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dom Valley Street 21 jest połączeniem no…
$483,505
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Agencja
Capital
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Dom w Brynkiszki, Litwa
Dom
Brynkiszki, Litwa
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
W TYM: KWALIFIKOWANA TIER 1 KAPITAŁ UNIKALUS / ERDVUS 283 m2 NAM VILNIUS PATH Z BUDYNKIEM, K…
$904,359
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Agencja
Capital
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$481,467
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Dom w Wierkszany, Litwa
Dom
Wierkszany, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
GOSPODARKA DOMOWA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZEWNĘTRZNEJ MAKSYMALNEJ PRZESTRZENI DOMOWEJ ORAZ DO GOSPO…
$457,925
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Capital
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Dom w Brynkiszki, Litwa
Dom
Brynkiszki, Litwa
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
ELVUUS, LIGHT INDYWIDUALNY GOSPODARKA DOMOWA Całkowita powierzchnia domu jest 23,09 m kw., n…
$267,299
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Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo duksztyńskie, Litwa

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