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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Domejkowo, Litwa

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domy
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11 obiektów total found
Dom w Łopienie I, Litwa
Dom
Łopienie I, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI, KLASY A + +, PRZEKAZYWANA LOKACJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO I POCZTA, PRAK…
$228,432
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ MODERNUS, INDYWIDUALNE GOSPODARKI DOMOWE W WINIE. = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$441,446
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Dom w Orłowo, Litwa
Dom
Orłowo, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
3 domy na 10 W ekskluzywnym miejscu - otoczonym naturą, w pobliżu obszaru biosfery leśnej V…
$282,189
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Orłowo, Litwa
Dom
Orłowo, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ ZACHODNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH - TWOJA GOSPODARKA DOMOWA, ŚWIATŁA I PEŁNA INSTALAC…
$425,993
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Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/3
Przestrzeń będzie przecinała 4 kapsułki, ale, Design Local i Separate Low Area! Z oddzielną …
$151,786
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Dom w Radyki, Litwa
Dom
Radyki, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane Sodo Household w cieśninach przyrody Szukasz spokojnego miejsca do wypoczynku l…
$145,715
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Dom w Łopienie I, Litwa
Dom
Łopienie I, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY DRUGIEJ GOSPODARKI DOMOWEJ Z SMARTĄ I UNIKĄ STEP DO STEP! PONIESIENIA NAT…
$381,997
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Dom w Łopienie I, Litwa
Dom
Łopienie I, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI, KLASY A + +, PRZEKAZYWANA LOKACJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO I POCZTA, PRAK…
$228,432
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Dom w Domejkowo, Litwa
Dom
Domejkowo, Litwa
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPREADY ZAMIENNE W DOMU Z POŁUDNIEM I POŁUDNIOWEJ SKÓRY Szukając jakości, przytuln…
$498,259
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny, elegancki blok 14 sublokalizowanych domów, idealny dla rodzin i osób indywidualn…
$302,002
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy otrzymasz wspaniały dom i rezydencję? To imię tylko na tydzień. Jest to NAM z unikalnym …
$284,922
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Parametry nieruchomości w starostwo Domejkowo, Litwa

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