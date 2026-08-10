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Domy na sprzedaż w gmina Deltuwa, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Sarapai, Litwa
Dom
Sarapai, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny ogród w pobliżu stawu na sprzedaż. Szukasz miejsca do relaksu wokół natury czy uci…
$70,129
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Agencja
Capital
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Dom w Dziewałtów, Litwa
Dom
Dziewałtów, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzeda? w pobli? u rzeki Armona 92,52 m kw., 1 pi? trowy dom Armonos g., Deltuvos mstl., Uk…
$38,571
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w gmina Deltuwa, Litwa

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