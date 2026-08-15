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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dauparu Kvietiniu seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Vaiteliai, Litwa
Dom
Vaiteliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
14 kwietnia, Od 16 do 18 godzin Zapraszam cię na dzień otwartych drzwi. Tylko ten dzień będz…
$157,372
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Dauparu Kvietiniu seniunija, Litwa

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