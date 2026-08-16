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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Daugi, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Kończany, Litwa
Dom
Kończany, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w Kančėnai, Alytaus r. - kombinacja pokoju i komfortu Przestronny, 192,26 m …
$129,258
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Capital
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Dom w Daugi, Litwa
Dom
Daugi, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
UNIQUE OPPORTTION - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SEENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD WITH LIQU…
$87,393
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Daugi, Litwa

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