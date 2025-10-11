Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo daugielskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo daugielskie, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Antandraja, Litwa
Dom
Antandraja, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
$574,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo daugielskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się