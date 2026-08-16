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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Darbenu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Doubiany, Litwa
Dom
Doubiany, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Prawdziwym litewskim marzeniem jest wysokiej jakości, ciepły i jasny dom mieszkalny z stawem…
$441,716
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Agencja
Capital
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Dom w Dorbiany, Litwa
Dom
Dorbiany, Litwa
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
5 pokoi dom (121,56 kwadrant) z 42 bar ziemi w Darbėnai, Palanga, Kretinga dzielnicy w pobli…
$125,366
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w Darbenu seniunija, Litwa

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