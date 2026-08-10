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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo miejskie Birże, Litwa

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Birże
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6 obiektów total found
Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie Rezydencji w Republice Gatyjskiej, Buildings. Mamy 3 KAMORIAI, VIRTUE. OCHRONA SĄS…
$42,894
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Mieszkanie 2 pokoi w Birże, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birże, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/5
2 pokoje apartament na sprzedaż w Biržai. Przestronny apartament dwupokojowy na sprzedaż, 5 …
$54,527
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłanie nowego Namas Agaro G., Buildings. Dom znajduje się w residence rezydencji gospodars…
$64,651
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z działki w Biržai, Pasvalio g. Powierzchnia domu - 66,03 m2 Slug area …
$52,169
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRUM Z PRAWEM 8 LAT. Mamy wszystkie komunikaty MIDAS, z wyjątkiem …
$85,477
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Żywa nama dwóch hodowców, oznaczona w okręgach o powierzchni 8,15 mm. Dom mieszkalny, budyne…
$91,175
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Typy nieruchomości w starostwo miejskie Birże.

domy

Parametry nieruchomości w starostwo miejskie Birże, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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