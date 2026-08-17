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Mieszkania na sprzedaż w rejon birsztański, Litwa

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Birsztany
5
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/4
BUTS SPRZEDAŻ OD 40,80 Kv / m - 143,68 kv / m. W DRUGIEJ CENTRUM BIIRŠTONO, MŁODZIEŻ GMBH {C…
$245,576
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Capital
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Mieszkanie 4 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4/4
BUTS SPRZEDAŻ OD 38,82 kw / m - 143,68 kw / m. W DRUGIEJ CENTRUM BIIRŠTONO, MŁODZIEŻ {C: $aa…
$533,925
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
BIRŠTONO MISTE, PARABNE ŚWIATŁO, PRZESTRZENI 2 KABLE BYŁY ZAKŁADOWANE W RADZIE BALTYKI I DOD…
$227,316
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Agencja
Capital
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/4
BUTS SPRZEDAŻ OD 40,80 Kv / m - 143,68 kv / m. W DRUGIEJ CENTRUM BIIRŠTONO, MŁODZIEŻ GMBH {C…
$163,801
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/2
Apartament 57.41 m2, odnowiony dom Darius i Girėno str. 5, Birštonas Wymagany naprawa PRZ…
$175,145
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon birsztański, Litwa

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