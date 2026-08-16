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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baisogalos seniunija, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bejsagoła, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bejsagoła, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/1
SPRZEDAŻ 2 KABELI. Dwa apartamenty - 2 pokoje i 1 pokój - w tym samym budynku na pierwszym p…
$11,735
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Agencja
Capital
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Dom w Bejsagoła, Litwa
Dom
Bejsagoła, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEKAZYWANE POSTĘPOWANIA W BAISOGENU Z MAKSYMALNĄ CHORĄ - Tak. Czysty dom mieszkalny w Bas…
$87,843
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Połany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Połany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/1
2 pokoje apartament na sprzeda ¿w cichym miasteczku Palanga. Apartament jest wyposażony w ok…
$5,681
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Baisogalos seniunija, Litwa

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