Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Aukstelku seniunija
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Aukstelku seniunija, Litwa

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kalnelio Grazioniai, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kalnelio Grazioniai, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/2
$19,708
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aukstelku seniunija, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się