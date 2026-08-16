Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Starostwo wysokodworskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Starostwo wysokodworskie, Litwa

;
2 obiekty total found
Dom w Rajpole, Litwa
Dom
Rajpole, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Otoczenie wysokiego ducha - miejsce, gdzie natura mówi cicho i głęboko. Gospodarstwo położon…
$370,977
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Jurewicze, Litwa
Dom
Jurewicze, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YAUKUS HOUSEHOLD IN NATURE, GOLD SEN. Dla tych, którzy szukają spokoju i rekreacji …
$219,127
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Starostwo wysokodworskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się