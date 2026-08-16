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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ariogalos seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Milasaiciai, Litwa
Dom
Milasaiciai, Litwa
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
DOMESTIC HOUSEHOLD Z SKIN28! Rodzinne miejsce! Czy... Czysty dom z mansardem i przestronne …
$42,894
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Agencja
Capital
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Dom w Baukiai, Litwa
Dom
Baukiai, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BIAŁE SOURCE W GOSPODARCE DOMOWEJ POSTĘPOWANIE PRZEDSTAWIONE, ZWROT, HISTORIA I PAN…
$265,548
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Ariogalos seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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