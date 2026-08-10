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Domy na sprzedaż w rejon oniksztyński, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Storiai, Litwa
Dom
Storiai, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Rozbieżne słyszenie natury, ale 44 lata gospodarstwa domowego powinno być odsprzedane za jed…
$84,740
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Dom w Onikszty, Litwa
Dom
Onikszty, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Części domu J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Trzypokojowe niestandardowe mieszkanie planow…
$72,672
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Agencja
Capital
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Dom w Kowarsk, Litwa
Dom
Kowarsk, Litwa
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
GOSPODARKA HOMOLOGACYJNA Z DOSTĘPOWANIEM HANDLOWYM I ŻYCIEM KAVARSKE, REPUBLIKA A. 3 ✅ Adre…
$50,367
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Dom w Domeikiai, Litwa
Dom
Domeikiai, Litwa
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest jednym-yard gospodarstwa w dzielnicy Anykščiai, Domeikiai wsi. Jest to wyj…
$47,867
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Agencja
Capital
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Dom w Pavirinciai, Litwa
Dom
Pavirinciai, Litwa
Powierzchnia 3 216 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Parwirvičių Manor jest sprzedawany z terytorium 44,97 ha po obu stronach rzeki Suri…
$740,798
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Parametry nieruchomości w rejon oniksztyński, Litwa

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