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Mieszkania na sprzedaż w starostwo oniksztyńskie, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Onikszty, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Onikszty, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/2
Niestandardowe, przestronne 3-pokojowe mieszkanie - domek J. Basanaviciaus g., Anykščiai. W …
$73,030
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo oniksztyńskie, Litwa

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