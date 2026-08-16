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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo oniksztyńskie, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Storiai, Litwa
Dom
Storiai, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Rozbieżne słyszenie natury, ale 44 lata gospodarstwa domowego powinno być odsprzedane za jed…
$84,740
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Onikszty, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Onikszty, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/2
Niestandardowe, przestronne 3-pokojowe mieszkanie - domek J. Basanaviciaus g., Anykščiai. W …
$73,030
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Agencja
Capital
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Dom w Onikszty, Litwa
Dom
Onikszty, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Części domu J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Trzypokojowe niestandardowe mieszkanie planow…
$72,672
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo oniksztyńskie, Litwa

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