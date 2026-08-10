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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Olita, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Radziuny, Litwa
Dom
Radziuny, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 1
25 res działki na sprzedaż w strategicznym dogodnym miejscu - Žausnieiskes wsi, zaledwie kil…
$33,620
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Dom w Mikłusiany, Litwa
Dom
Mikłusiany, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny i funkcjonalny dom na sprzeda ¿w Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Szukasz przes…
$201,134
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Agencja
Capital
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Dom w Soboliszkany, Litwa
Dom
Soboliszkany, Litwa
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłał SPREADS, jeden dom z własną Południem. To specjalny projekt mający na celu stworzeni…
$227,710
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Parametry nieruchomości w starostwo Olita, Litwa

z garażem
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Luksusowe
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