Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Alsenu seniunija
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Alsenu seniunija, Litwa

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mastaiciai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Mastaiciai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ YAUKUS 74,74 m kw. KONTEGAS W MASTES! ---------------------------------------------…
$197,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Alsenu seniunija, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się