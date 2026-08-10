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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alsenu seniunija, Litwa

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domy
4
5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Narsieciai, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Narsieciai, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/2
SENT Space był w członków z innymi i Hazard! Szukasz pokoju, ale nie chcesz uciec od korzyśc…
$256,793
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Capital
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Dom w Girniki II, Litwa
Dom
Girniki II, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
Połknięcie maksimum podłogi w okolicy mleka, zieleń II - w KM?? BUDOWA (NAM LIVESTOCK Z BUD…
$110,134
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Agencja
Capital
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Dom w Narsieciai, Litwa
Dom
Narsieciai, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek na sprzedaż Istnieje 124 i 132 m ² powierzchni połączone przez szafkę, 2 piętra Na sp…
$265,368
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Dom w Podejnupie, Litwa
Dom
Podejnupie, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ JAKA I NORMALNA GOSPODARKA DOMOWA, KRAJ MASTER! Szukasz przestronnego, komfortowego…
$306,056
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Agencja
Capital
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Dom w Mastaiciai, Litwa
Dom
Mastaiciai, Litwa
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 2
JAKOŚĆ, NOWA BUDOWA NAM Mastastos! Dwa piętra, 3 sypialnie, optymalny plac - 115,92 m2 Klasa…
$170,942
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Parametry nieruchomości w Alsenu seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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