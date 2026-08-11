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Domy na sprzedaż w starostwo oławskie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Uliszki, Litwa
Dom
Uliszki, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest sprzedawane w Ulykiai km. W promieniach Alytusa. -Homestead otoczony przez…
$69,833
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo oławskie, Litwa

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