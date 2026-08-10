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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo owanckie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Antaksciai, Litwa
Dom
Antaksciai, Litwa
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Whole R. Alantos Sen. Second K. SPRZEDAŻ ERDVI, AUTATYWNA I MAKSYMALNA POTENCJALNA TURYSTYKA…
$253,887
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo owanckie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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