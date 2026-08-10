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Domy na sprzedaż w rejon okmiański, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Okmiany, Litwa
Dom
Okmiany, Litwa
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Gospodarstwo z przestronnym, schludny dziedziniec i dom mieszkalny w dzielnicy Akmenė, Aglon…
$69,227
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Agencja
Capital
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Dom w Okmiany, Litwa
Dom
Okmiany, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywych hazardów INFORMACJE OGÓLNE Rozmieszczenie: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g…
$33,051
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w rejon okmiański, Litwa

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Luksusowe
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