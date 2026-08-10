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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon okmiański, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 493 m² w Nowe Okmiany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 493 m²
Nowe Okmiany, Litwa
Powierzchnia 493 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 493.15 KV.M. PRODUKCJA, DORADZTWO PRZEMYSŁU DO CELÓW 0,1028 HA CHOROBY ROLNE KOLUMN…
$135,179
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 2 027 m² w Aukstieji, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 027 m²
Aukstieji, Litwa
Powierzchnia 2 027 m²
Piętro 1
Gmina: Akmenės r. sav. Miasto: New Akmenės m.Street: J. Dalinevičiaus g. 2High: 1 / 3Area (m…
$104,297
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Wenta, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Wenta, Litwa
Powierzchnia 1 000 m²
BUDYNKI OPISÓW, CZĘŚCI, GRY, KROSS NORMALNY W VENTO MISTE, ACAM UDZIELENIE KOREKTY DODATKÓW …
$170,591
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Agencja
Capital
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