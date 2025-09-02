Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Valmieras novads, Łotwa

Nieruchomości komercyjne 740 m² w Valmiera, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 740 m²
Valmiera, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 740 m²
Piętro 1/3
Dom i dom extra - nowy projekt, pensjonat, ulica dom, dziedziniec dom, wszystkie komunikacji…
$144,133
