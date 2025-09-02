Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Tukuma novads
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tukuma novads, Łotwa

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Kandavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Kandavas pagasts, Łotwa
$1,86M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 500 m² w Semes pagasts, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 500 m²
Semes pagasts, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy zakup ekskluzywnego kompleksu rekreacyjnego w przyrodzie, z dala od miejskiego hał…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 8 539 m² w Tukum, Łotwa
Zakład produkcyjny 8 539 m²
Tukum, Łotwa
Powierzchnia 8 539 m²
Na sprzedaż kompleks produkcyjny, magazynowy i administracyjny (fabryka) o łącznej powierzch…
$1,56M
Zostaw prośbę
Hotel 891 m² w Berzciems, Łotwa
Hotel 891 m²
Berzciems, Łotwa
Powierzchnia 891 m²
Piętro 3/3
Obiekt składa się z budynku hotelowego z hali restauracyjnej, kuchni i pomieszczeń użytkowyc…
$798,556
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się