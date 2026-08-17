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Mieszkania na sprzedaż w Salaspils novads, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Salaspils, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Salaspils, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 9/9
$92,044
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Parametry nieruchomości w Salaspils novads, Łotwa

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