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Wynajem długoterminowy dochodowej nieruchomości w Ropazu novads, Łotwa

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1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Sunisi, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Sunisi, Łotwa
Pokoje 16
Powierzchnia 1 140 m²
Piętro 1/3
Hotel kompleks znajduje się na pierwszej linii malowniczego jeziora Sunishu, zaledwie 15 min…
$58,191
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Ropazu novads, Łotwa

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