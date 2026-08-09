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Domy z ogrodem na sprzedaż w Ropazu novads, Łotwa

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Garkalnes pagasts
36
Stopinu pagasts
10
Ropazu pagasts
3
1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
UP UP
Dom 10 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Liczba kondygnacji 3
✨ Mamy przyjemność przedstawić ten przestronny i przytulny dom, doskonale nadaje się do duże…
$328,972
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Parametry nieruchomości w Ropazu novads, Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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