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Domy Szeregowe w Marupes pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Marupe, Łotwa
Szeregowiec
Marupe, Łotwa
Wspaniały, dobrze utrzymany, ciepły dom w środku domów terraced. Słoneczne pokoje. Designers…
$298,497
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Marupes pagasts, Łotwa

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