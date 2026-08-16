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Mieszkania na sprzedaż w Madonas novads, Łotwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Laudonas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Laudonas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 208 m²
Piętro 4/5
Oferujemy ekskluzywny i przestronny apartament w najbardziej prestiżowej dzielnicy Rygi: Cic…
$692,552
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Mieszkanie 5 pokojów w Laudonas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Laudonas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Piętro 4/6
Dzirnavu street 62, w domu na dziedzińcu, między ulicami Terbatas i Brivibas. Oferujemy apar…
$243,743
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Parametry nieruchomości w Madonas novads, Łotwa

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