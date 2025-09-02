Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Limbazu novads
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Limbazu novads, Łotwa

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Liepupes pagasts, Łotwa
Dom wolnostojący 2 pokoi
Liepupes pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/1
W uroczym mieście Tūja, na Łotwie, znajduje się niepowtarzalna okazja do posiadania 1-pokojo…
$29,182
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
