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Domy Szeregowe w Lipawa, Łotwa

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Lipawa, Łotwa
Szeregowiec
Lipawa, Łotwa
Budynek dla działalności komercyjnej Ulica Kungu 9, Liepaja. Budynek ma trzy piętra i piwnic…
$607,167
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Lipawa, Łotwa

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