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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bauskas novads, Łotwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 927 m² w Iecavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 927 m²
Iecavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 2 927 m²
Liczba kondygnacji 2
Fabryka Cobblestone i betonu na sprzedaż. Fabryka jest wyposażona we wszystkie niezbędne urz…
$1,16M
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Codes pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Codes pagasts, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Zakład produkcyjny kamienia nawierzchniowego jest na sprzedaż. Nieruchomość jest w pełni got…
$398,179
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