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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aizkraukle, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Aizkraukle, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Aizkraukle, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/9
$62,920
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Parametry nieruchomości w Aizkraukle, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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