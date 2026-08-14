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Mieszkania na sprzedaż w Kiambu Town, Kenia

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Kamiti Corner, Kenia
Mieszkanie
Kamiti Corner, Kenia
$63,410
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Kiambu Town, Kenia

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