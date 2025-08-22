Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kenia
  3. Kiambu
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Kiambu, Kenia

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Tatu City, Kenia
Kawalerka 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$54,800
Parametry nieruchomości w Kiambu, Kenia

